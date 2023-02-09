طريف 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واسواصل مهرجان الصقور في نسخته الثامنة بمنطقة الحدود الشمالية في محافظة طريف، فعالياته المتنوعة لليوم الثالث على التوالي بمشاركة مالكي الصقور من داخل المملكة ودول الخليج، فيما بلغ عدد الصقور المشاركة 1000 صقر، ويستمر المهرجان حتى تاريخ الـ 11 من فبراير الجاري بالتعاون مع نادي الصقور السعودي وأمانة المنطقة.ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة ومشاركات العديد من الجهات الحكومية، والأسواق الشعبية، وكل ما يتعلق بالتراث والرحلات البرية والموروث الشعبي.// انتهى //15:09ت م0115