الجزائر 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واسأوقفت وحدات من الجيش وحرس الحدود البحري الجزائريين خلال أسبوع 2279 شخصًا بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين في عمليات مختلفة بمدن الجزائر.وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم، أن وحداتها بعدد من المدن أوقفت 2074 مهربًا، وصودر منهم 42 مركبة و179 مولدًا كهربائيًا و86 مطرقة ضغط وتجهيزات أخرى.من جهة أخرى أوقفت وحدات من حرس الحدود البحري 205 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة، بينهم 44 مهاجرًا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع وهم يستعدون لاجتياز الحدود البحرية الجزائرية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.من جانب آخر قبضت وحدات من الجيش على عنصري دعم للجماعات الإرهابية في عمليتين منفصلين، إلى جانب تدمير مخبأ للجماعات الإرهابية يحتوى على أربع قنابل تقليدية الصنع بعد كشفها بمحافظة الجلفة.// انتهى //15:10ت م0116