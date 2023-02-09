الرياض 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واسأطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالشراكة مع المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) خدمة العناية بالمساجد عبر بوابة الكترونية تتيح للمحسنين فرصة العناية ببيوت الله وتهيئتها للمصلين؛ عبر توفير مختلف مستلزماتها من صيانة أو رعاية أو سقيا ماء أو بناء أو ترميم، وذلك عبر 3 مراحل رئيسية.وتتضمن المرحلة الأولى صيانة المساجد ورعايتها وسقيا الماء في خمس مناطق إدارية وهي : الرياض، ومكة والمدينة والشرقية، والقصيم، فيما تتضمن المرحلة الثانية ترميم المساجد القائمة حالياً، كما تتضمن المرحلة الثالثة إتاحة التبرع لبناء المساجد والجوامع في مختلف مناطق المملكة، على أن يتم التوسع في التغطية لجميع مناطق المملكة حتى اكتمال المراحل، وتسهم البوابة في التيسير على مسؤولي المساجد ورفع احتياجات مساجدهم وعرضها للمحسنين للمساهمة في توفيرها.وبيّن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أنّ منصة إحسان جاءت لتسهيل عمل الخير عبر تطويع التقنية، ومن أعظم أعمال الإحسان العناية ببيوت الله وتهيئتها للعبادة وأداء الصلاة؛ لذلك تشارك وزارة الشؤون الإسلامية مع المنصة في توفير خدمة العناية بالمساجد للتيسير على الأئمة ورفع احتياجاتهم وإتاحة المجال للمتبرعين والمحسنين في خدمة الله".يذكر أنّ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ممثلةً بمنصة (إحسان) قد وقعتا مذكرة تفاهم اشتملت على العديد من جوانب العمل الخيري لتحقيق أهداف الشراكة بين الجانبين، التي تمثلت في توفير أجهزة التبرع الفوري في بيوت الله وشمل ذلك تغطية أكثر من 40 مسجداً وجامعاً موزعاً على مناطق المملكة، إضافةً إلى مشروع توزيع المصاحف الشريفة الذي نتج عنه طباعة أكثر من مليون نسخة متنوعة وتوزيعها؛ وذلك في إطار تمكين المحسنين من التبرع وفق منظومة متكاملة تضمن وصول التبرعات عبر المنصة بطرق آمنة وميسرة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 وذلك من خلال الرابط https://ehsan.sa/mosques .وتأتي خدمة العناية بالمساجد امتداداً لعمل المنصة الرامي إلى تعظيم أثر القطاع الخيري وتمكينه رقمياً، بما يسهم في تحفيز التكافل الاجتماعي وتحقيق مبادئ التضامن بين مختلف فئات المجتمع تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.// انتهى //15:18ت م0118