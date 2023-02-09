الأحساء 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، الثلاثاء المُقبل , "ملتقى الإعلام الاقتصادي الخليجي 2023"، الذي تُنظّمه غرفة الأحساء بالتعاون مع جمعية العلاقات العامة البحرينية، تحت شعار "اقتصاد المستقبل"، ، بحضور عدد من المستشارين الإعلاميين والكتّاب الصحفيين الاقتصاديين السعوديين والخلجيين.ويناقش المُلتقى الذي يأتي ضمن برنامج منتدى الأحساء 2023، العلاقة الوثيقة بين الاقتصاد والاستثمار بشتى مجالاتهما والإعلام، ودور وسائل الإعلام في إبراز المقومات والمزايا النسبيّة والفرص الواعدة، ودفع جهود ومبادرات جذب الاستثمار والتنمية، وفرص دعم الإعلام الاقتصادي وتقوية أدواره ووظائفه التنموية من خلال تعزيز التشاركيّة بين القطاعات وتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الإعلامية الرائدة.ومن جهته أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء عبدالعزيز الموسى أن المُلتقى يأتي ضمن أعمال منتدى الأحساء 2023، دعمًا لرؤية المنتدى وتحقيقًا لأهدافه، وتعزيزًا للزخم الإعلامي المُصاحب لفعالياته، وتأكيدا لأهمية الإعلام في إبراز المقومات والميز النسبيّة للأحساء وجذب الاستثمارات، مؤكدًا أهمية تعزيز دور ومشاركة الإعلام الاقتصادي في صناعة الأحداث الاقتصادية ومواكبة الفعاليات التنمويّة، مع دعم تأثيره في تحفيّز النمو وتنمية قدرات تفاعله واستجابته للتحدّيات المختلفة، في إطار تسريع وتيرة التحول الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.وأشار إلى أن برنامج المُلتقى يتضمن مشاركة مستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام والرئيس الفخري لجمعية العلاقات العامة البحرينية المستشار نبيل بن يعقوب الحمر، إلى جانب انعقاد ثلاث جلسات رئيسة، هي: الإعلام والتنمية، الإعلام الاقتصادي، وتجارب إعلامية رائدة.مما يذكر أن المُلتقى يهدف إلى تأكيد أهمية هذا النوع من الإعلام الذي يضطلع بدور حيوي مُهم في بناء المجتمعات ذات الاقتصاديات الصاعدة والطامحة إلى أداء دور عالمي، ورفع الوعي الاقتصادي وتعزيز الثقافة الاستثمارية.// انتهى //15:20ت م0119