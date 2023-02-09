الرياض 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واسأطلق معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، خلال أعمال المؤتمر الدولي التقني "ليب 23"، اليوم، 14 خدمة إلكترونية جديدة للخيول العربية الأصيلة عبر منصة "نما"، للمساهمة في إدارة وتسجيل وتوثيق جميع سلالات الخيول العربية الأصيلة في المملكة.وتستهدف الخدمات، تمكين ملاك الخيول الأصيلة من الأفراد والجهات الحكومية وقطاع الأعمال من إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بخيولهم إلكترونيًا، والمساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية التحول الرقمي لمنظومة البيئة والمياه والزراعة، وذلك من خلال تسجيل وتوثيق البيانات، كما تسهم الخدمات في نشر ثقافة الخيول العربية الأصيلة على نطاق دولي، وزيادة قيمة الخيول العربية الأصيلة والحفاظ على بيانات السلالات وسهولة تتبعها، وكذلك زيادة الاستثمارات الداخلية والخارجية في مجال الخيول العربية الأصيلة.وتحتل المملكة المركز الأول في انتاج الخيول العربية الأصيلة على مستوى أعضاء المنظمة العالمية للخيل العربية الأصيلة (الواهو)، بتسجيل أكثر من (5) آلاف رأس من الخيل المنتجة منذ 2016م، ويبلغ عدد المستفيدين من الخدمات الإلكترونية أكثر من (15) ألف مستفيد، ويتجاوز إجمالي عدد الخيول العربية الأصيلة المسجلة في المملكة (50) ألفًا.يُشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعمل على إطلاق الخدمات الإلكترونية بشكل متواصل، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي في قطاعات المنظومة؛ وتحقيق مستهدفات استراتيجية التحول الرقمي، ورفع جودة ومعايير الخدمات المقدمة لمنسوبي المنظومة والمستفيدين من قطاعات البيئة والمياه والزراعة.// انتهى //15:24ت م0120