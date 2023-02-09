الدوحة 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واسانخفض المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، بمقدار 78.20 نقطة، أي ما نسبته 0.74 بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف و424.20 نقطة.وجرى خلال جلسة اليوم تداول 161 مليونًا و422 ألفًا و357 سهمًا، بقيمة 593 مليونًا، و458 ألفًا و380.073 ريالًا، نتيجة تنفيذ 19708 صفقات في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 11 شركة، بينما انخفضت أسعار 35 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق.// انتهى //15:27ت م0121