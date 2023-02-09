الرياض 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واسأعلنت وزارة التجارة اليوم عن استدعاء 19,147 مركبة (جنرال موتورز) لوجود خلل في وحدة تثبيت حزام أمان مقاعد الصف الثالث قد يعرض الركاب لخطر الإصابة حال وقوع حادث .ودعت الوزارة مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى ضرورة التواصل مع الوكلاء المحليين للمركبات وهم : شركة جنرال موتورز ،وشركة الجميح للسيارات ،وشركة التوكيلات العالمية، وتنفيذ التحديثات اللازمة للمركبات المشمولة بالاستدعاء حفاظاً على سلامتهم وحفظاً لحقوقهم .ويشمل الاستدعاء كلاً من الطرازات : شيفرولية تاهو 2021-2022، واسكاليد 2021-2022، وسوبربان 2021-2022، ويوكن ويوكن إكس إل 2021-2022.وتدعو "التجارة" مُلاّك المركبات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (Recalls.sa)، والتواصل مع الشركات المذكورة لإجراء التحديثات اللازمة مجاناً .// انتهى //15:37ت م0123