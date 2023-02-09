اقتصادي / "التجارة" تعلن عن استدعاء أكثر من 19 ألف مركبة (جنرال موتورز) لوجود خلل في حزام الأمان
الخميس 1444/7/18 هـ الموافق 2023/02/09 م واس
الرياض 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس
أعلنت وزارة التجارة اليوم عن استدعاء 19,147 مركبة (جنرال موتورز) لوجود خلل في وحدة تثبيت حزام أمان مقاعد الصف الثالث قد يعرض الركاب لخطر الإصابة حال وقوع حادث .
ودعت الوزارة مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى ضرورة التواصل مع الوكلاء المحليين للمركبات وهم : شركة جنرال موتورز ،وشركة الجميح للسيارات ،وشركة التوكيلات العالمية، وتنفيذ التحديثات اللازمة للمركبات المشمولة بالاستدعاء حفاظاً على سلامتهم وحفظاً لحقوقهم .
ويشمل الاستدعاء كلاً من الطرازات : شيفرولية تاهو 2021-2022، واسكاليد 2021-2022، وسوبربان 2021-2022، ويوكن ويوكن إكس إل 2021-2022.وتدعو "التجارة" مُلاّك المركبات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (Recalls.sa)، والتواصل مع الشركات المذكورة لإجراء التحديثات اللازمة مجاناً .
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