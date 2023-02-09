حائل 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واساطّلع زوار ملتقى لقاءات حائل 2023، الذي تختتم أعماله اليوم في مركز الروشن للمعارض والمؤتمرات، على أفضل الأساليب لإعداد كتابة السيرة الذاتية باعتبارها أداة مهمة لتسويق الباحث عن عمل لنفسه للحصول على الوظيفة ، وكسب أهمية كبرى للباحثين عن عمل كونها تشكل المصدر الأساسي لتشكيل تصور مبدئي عن صاحبها.وحرص القائمون على المعرض المصاحب لأعمال ملتقى لقاءات على اطلاع الزوار على منصة التطوير والإرشاد المهني (سُبل) وكيفية الاستفادة منها في مراجعة السيرة الذاتية وبنائها ، والحث على أهمية تحديث السير الذاتية دورياً بناءً على كل شاغر يتقدمون للمنافسة عليه وتحديث الدورات والمهارات في حال الحصول عليها.وشهد ملتقى لقاءات عقد أكثر من 65 جلسة حوارية وورشة عمل تدريبية وإرشادية من جهة؛ وورشاً تعريفية بالممكنات الحكومية وغيرها من الممكنات لجميع المسارات من جهة أخرى ، حيث جسدت الفعاليات والأعمال المصاحبة مسارات متنوعة يحتضنها الملتقى تضم مسار أصحاب العمل ، ومسار ريادة الأعمال، ومسار موظفي وموظفات القطاع الخاص ، ومسار الطلاب والطالبات ، ومسار الباحثين.وتستهدف المسارات، تقديم الدعم اللازم والإرشاد لرواد ورائدات الأعمال ومساعدة الباحثين والباحثات عن عمل في إيجاد فرص العمل، وتطوير مهارات وقدرات الموظفين والموظفات على رأس العمل لتحقيق الاستدامة والاستمرار في العمل ، كما تتضمن تقديم الإرشاد المهني للطلاب والطالبات في مراحل دراسية مختلفة فيما يخص توجيههم وتهيئتهم لسوق العمل؛ وتقديم الدعم اللازم لأصحاب العمل لمساعدتهم على رفع معدلات التوطين وتزويدهم بالكوادر الوطنية المؤهلة للعمل؛ واطلاعهم على أوجه الدعم التي يقدمها الصندوق.ويركز الملتقى في أهدافه على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية ودعم تدريبها وتوظيفها وتأهيلها للالتحاق بسوق العمل، بالإضافة إلى التعريف بالبرامج والمبادرات والممكنات التي يقدمها الصندوق للعملاء والمستفيدين من خدمات الدعم تماشياً مع خطط التنمية الوطنية الراهنة.وحظي الملتقى بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة ومجموعة من المختصين والمهتمين في تنمية الموارد البشرية، ومسؤولي القطاعات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل.// انتهى //15:43ت م0125