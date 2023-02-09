الاحساء 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بمكتبه بمقر المحافظة اليوم ، رئيس مجلس جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمبرز الدكتور خالد الخالدي، وأعضاء مجلس الإدارة .واستمع سموّه لشرح عن الخدمات التي تقدمها الجمعية في الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ونشر العلم، وسماحة الإسلام، وإلى ما تقدمه الجمعية من برامج متنوعة وخدمات اجتماعية للمجتمع .كما اطلع على تقرير الجمعية خلال العام 1443هـ وما تم خلاله من مهام، وما تحقق للجمعية من إنجازات كان أبرزها حصول الجمعية على نسبة 94٪ في الحوكمة .ودشن سموّه المتجر الإلكتروني لتبرعات الجمعية، مؤكدا أهمية بذل المزيد من العطاء لخدمة الدعوة وتوعية الجاليات .فيما نوه رئيس الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة، بدعم ومتابعة سمو محافظ الأحساء لأعمال الجمعية .// انتهى //16:53ت م0148