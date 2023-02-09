الرياض 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واسينظم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، يوم الأحد القادم، منتدى الطب الإشعاعي، في دورته السابعة ويستمر خمسة أيام، بهدف مناقشة أحدث التطورات والأساليب المبتكرة المستقبلية لاستخدام الإشعاع في المجال الطبي، وذلك بقاعة الملك سلمان في مقر المستشفى بالرياض.ويشارك في المنتدى أكثر من 50 متحدثاً ممثلاً لمؤسسات محلية ودولية، وتقدم فيه أكثر من 120 محاضرة في ثمانية مسارات علمية مختلفة، بحضور جمع من الأطباء والعلماء والباحثين والعاملين في القطاع الطبي، ويهدف المنتدى لتعزيز قدرات منسوبي القطاع الصحي ومهاراتهم وتطويرها، لتقديم أفضل رعاية صحية ممكنة للمرضى، إضافةً إلى تنظيم مسارات علمية تحتوي على محاضرات وورش علمية بدرجة استحقاق 20 ساعة تعليم طبي مستمر (CME).وتتضمن المسارات العلمية على مسار الأشعة المقطعية والمغناطيسية في التشخيص الباطني، التصوير الطبي للكبد والبنكرياس، التصوير الطبي الجزيئي، تقنيات العلاج الإشعاعي، الوقاية من الإشعاع، إدارة الطوارئ الإشعاعية، أمان الأشعة المغناطيسية والتدريع الإشعاعي، وأتمتة تخطيط العلاج الاشعاعي، حيث تسهم هذه المسارات في تشجيع العلوم الأساسية، والبحوث التطبيقية، والتطبيقات السريرية في الطب الإشعاعي لتحقيق خدمة عالمية المستوى في المجالات السريرية والبحثية والتعليمية.يذكر أن منتدى الطب الإشعاعي يمثل نسخة مصغرة للمؤتمر الدولي للطب الإشعاعي، الذي يعّد الأكبر في مجاله بالمنطقة، من حيث عدد المشاركين وتعدد أوجه المحاور، التي تتناول استخدامات الأشعة في المجال العلاجي والتشخيصي، وطرق الوقاية منها.ويعد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من بين المستشفيات الأبرز عالمياً في تقديم الرعاية الصحية التخصصية، وصنف مؤخراً في المركز الـ 20 في قائمة أفضل مؤسسات الرعاية الصحية في العالم لعام 2023، والأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بحسب تصنيف براند فاينانس (Brand Finance).// انتهى //16:53ت م0149