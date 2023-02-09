الرياض 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واسوقعت الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض على هامش مؤتمر Leap 2023 وضمن فعاليات السعودية الرقمية مذكرة تفاهم مع إحدى أكبر شركات الاتصالات في القطاع الخاص .وأكد نائب المحافظ الدكتور عبدالله آل مرزوق أن نهج المؤسسة مستمر في التعاون والتكامل مع جميع القطاعات لتحقيق المستوى التقني المأمول منها طبقًا للدعم غير المحدود من القيادة الحكيمة ـ حفظها الله ـ .من جانبها أوضحت عميدة الكلية هيفاء العتيبي أن الاتفاقية نتاج للعمل الدؤوب الذي يبذله فريق عمل الكلية إلى جانب العديد من المناشط التي تصب جميعها في مصلحة متدربات وخريجات الكلية.وتأتي المذكرة في إشارة إلى العمل التكاملي بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والقطاع الخاص في إعداد الكوادر الوطنية المساهمة في الاقتصاد الوطني .// انتهى //17:08ت م0151