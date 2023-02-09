الخرطوم 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واسأكد وزير الخارجية السوداني علي الصادق، اتفاق السودان وروسيا على تعزيز التعاون وزيادته بين البلدين، خاصة في مجال التبادل الاقتصادي والعلاقات التجارية.وقال خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده اليوم مع نظيره الروسي سيرغي لافروف بمطار الخرطوم، إن الطرفين ناقشا القضايا الثنائية.وشدد على دعم السودان لمساعي روسيا من اجل خلق عالم متعدد الأقطاب، والعمل على خلق أمم متحدة تتساوى فيها كل الدول، كاشفًا عن اتفاق مع الجانب الروسي على موضوع إصلاح مجلس الأمن.من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعم روسيا لتعزيز الديمقراطية واستقرار الوضع في السودان، مُرحبًا في ذات الوقت بالجهود المبذوله لدعم الاستقرار والأمن.وكشف عن نجاح زيارته للسودان حيث اتُّفق على توسيع العلاقات التجارية بين البلدين، مثمنًا جهود السلطات السودانية لتهيئة مناخ الاستثمار للشركات الروسية خاصة في مجال التعدين.// انتهى //17:26ت م0155