إسلام آباد 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واسقضت الشرطة الباكستانية على عنصر إرهابي مطلوب خلال عملية نفذتها وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لها في مدينة "خانيوال" بإقليم البنجاب الشرقي.وأوضح بيان صادر عن الشرطة اليوم أن الإرهابي الذي تم القضاء عليه يدعى "الكوماندر عرفان الله"، وكان مطلوباً لدى أجهزة الأمن منذ فترة لأنه يعد العقل المدبر لتفجير وقع في مدينة "راولبندي" المجاورة للعاصمة إسلام آباد.وأضاف أنه كان يخطط مع ثلاثة إرهابيين آخرين لتنفيذ هجوم إرهابي آخر على هدف حساس في مدينة "مولتان"، مشيراً إلى أن أجهزة الأمن تواصل البحث عن الإرهابيين الثلاثة.// انتهى //17:26ت م0156