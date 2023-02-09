طريف 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واسخَصَّصَ مهرجان الصقور بمنطقة الحدود الشمالية بنسخته الثامنة في محافظة طريف عدة فعاليات للصغار بهدف تعزيز الثقة لدى الطفل وتنمية التفاعل الإيجابي مع الآخرين وعرض مواهبهم .وتتضمن المساحات أكاديمية الصقار التي تشمل فعاليات للأطفال وفعاليات المسرح التي تفاعل معها الصغار بشكل كبير .ورصدت "واس" تفاعل الأطفال الزائرين مع فعاليات مهرجان الصقور الذي تشهده محافظة طريف خلال الفترة الحالية،ويستمر حتى 11 من شهر فبراير الجاري .// انتهى //17:28ت م0158