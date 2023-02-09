اجتماعي / "واس" ترصدُ تفاعلَ الأطفال مع فعاليات مهرجان الصقور في طريف
الخميس 1444/7/18 هـ الموافق 2023/02/09 م واس
طريف 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس
خَصَّصَ مهرجان الصقور بمنطقة الحدود الشمالية بنسخته الثامنة في محافظة طريف عدة فعاليات للصغار بهدف تعزيز الثقة لدى الطفل وتنمية التفاعل الإيجابي مع الآخرين وعرض مواهبهم .
وتتضمن المساحات أكاديمية الصقار التي تشمل فعاليات للأطفال وفعاليات المسرح التي تفاعل معها الصغار بشكل كبير .
ورصدت "واس" تفاعل الأطفال الزائرين مع فعاليات مهرجان الصقور الذي تشهده محافظة طريف خلال الفترة الحالية،ويستمر حتى 11 من شهر فبراير الجاري .
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17:28ت م
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