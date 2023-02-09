عرعر 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واسدعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة في إدارتي النشاط الطلابي للبنين والبنات، طلاب وطالبات المنطقة للمشاركة في مسابقة "المهارات الثقافية"، التي تقام بالشراكة بين وزارتي التعليم والثقافة، عبر الرابط : engage.moc.gov.sa/cst .وأوضح تعليم الحدود الشمالية، أن المسابقة تهدف إلى اكتشاف وتطوير المواهب في المجالات الثقافية والفنية، والمحافظة على إرث المملكة الثقافي، ورفع الوعي به، وتعزيز شغف الطلاب والطالبات لممارسة مختلف المجالات الثقافية، وتحقيق الاستثمار الأمثل لطاقات الطلاب والطالبات، عبر مسارات المسابقة التي تشمل مسار الأفلام، ومسار الآداب " القصص القصيرة وقصص المانجا" ، ومسار المسرح ، ومسار الموسيقى، ومسار التراث، ومسار الفنون البصرية " الفنون التشكيلية والخط العربي ".وبين تعليم المنطقة أن التسجيل في المسابقة متاح لطلاب وطالبات الصفوف العليا في المرحلة الابتدائية والمرحلتين المتوسطة والثانوية حتى تاريخ 25 من شهر في فبراير الجاري .// انتهى //17:31ت م0159