الرياض 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واساستعرضت الشركة السعودية " سلام " المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال مشاركتها في النسخة الثانية من المؤتمر التقني العالمي "ليب 23 "، خدمات حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الجيل التالي للنطاق العريض والاتصال والحوسبة السحابية والخدمات المدارة وخدمات الأمن وخدمات الأقمار الصناعية وخدمات الإنترنت لقطاعات الحكومة والشركات وتجارة الجملة والمستهلكين.وتقدم شركة " سلام " حلولًا متخصصة لمساعدة الشركات على لتكون أكثر ذكاءً ، وأكثر رقمية ، وأكثر تكاملاً وأمانًا ، مع تقديم الدعم للمجتمع للوصول إلى آفاق جديدة كمجتمع رقمي، وتتيح للعاملين في نفس المجال الفرصة لطرح الأفكار وإحداث تأثير تجاري وثقافي.كما تقدم الشركة مجموعة من الخدمات من أبرزها خدمة أمن العلومات وإدارة الحوادث، وفحص الثغرات الأمنية واختبار الاختراق، وجدار الحماية الافتراضي، والانترنت الآمن .// انتهى //17:34ت م0160