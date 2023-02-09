الرياض 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة المؤتمر الدولي السنوي الـ 44 الذي يُعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وخلال المؤتمر - الذي عقد تحت عنوان "مسارات لمستقبل طاقة نظيفة ومستقرة ومستدامة"، بحضور صانعي السياسات والأكاديميين وقادة الشركات وممثلي المنظمات غير الحكومية وسلطت (سابك) الضوء على التزامها بتعزيز كفاءة الطاقة عبر تسخير المواد والخبرات التي تمتلكها للوصول إلى حياد الكربون .وأقامت (سابك) على هامش المؤتمر جناحًا يعرض التطورات التي حققتها لتعزيز كفاءة الطاقة في عملياتها، ومسيرة تحولها نحو هدفها المتمثل في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050م .وجدد قادة المنطقة التزامهم باتخاذ تدابير مجدية لمواجهة تحديات تغير المناخ قبل موعد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28)، المقرر عقده بالإمارات العربية المتحدة في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2023م .// انتهى //18:53ت م0181