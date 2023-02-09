الرياض 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واسوقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن مشاركتها في معرض ومؤتمر "ليب 23"، مذكرتي تفاهم مع شركة الإلكترونيات المتقدمة، التابعة لشركات (SAMI) إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، وشركة ديفوتيم السعودية، لتطوير البنية التحتية الرقمية للوزارة بما يتوافق مع إستراتيجية التحول الرقمي، وذلك برعاية معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي.مثّل الوزارة في التوقيع مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي الدكتور عبدالحميد العليوي، فيما مثّل شركة الإلكترونيات المتقدمة النائب الأعلى للرئيس للاتصالات وتقنية المعلومات المهندس فهد النعيم، ومثّل شركة ديفوتيم الشريك الرئيسي المهندس سيف العمري.وتهدف مذكرة التفاهم مع شركة الإلكترونيات المتقدمة، إلى تبادل المعلومات والخبرات، لرفع القدرات والمهارات الرقمية لمنسوبي الوزارة، واستقطاب الكوادر والكفاءات المتخصصة، لدعم تنفيذ إستراتيجية التحول الرقمي لمنظومة "البيئة"، بينما ستركز مذكرة التفاهم مع شركة ديفوتيم، على دعم ومساندة تنفيذ إستراتيجية التحول الرقمي وتحسين البنية التحتية وقياس الأداء الإستراتيجي التقني، وتبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص، بجانب تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل في مجال التحول الرقمي.وأوضح الدكتور العليوي، أنَّ توقيع المذكرتين يأتي مواكبةً لمسيرة التحول الرقمي في الوزارة لتعزيز العمل المشترك بين الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة في مجالات التقنيات الحديثة والناشئة وتقنيات إنترنت الأشياء والواقع المعزز والاستشعار عن بُعد والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الحكومة الإلكترونية وأيضًا رفع قدرات البنية التحتية الرقمية، واستقطاب الكفاءات الرقمية، بما يسهم في دعم وتمكين المبادرات والمشاريع الرقمية في منظومة الوزارة، وذلك حسب إستراتيجية الوزارة للتحول الرقمي للسنوات الأربع القادمة، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م.// انتهى //18:54ت م0182