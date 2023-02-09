الرياض 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واستستأنف غداً مباريات الجولة الـ 14 من الدوري السعودي للكرة الطائرة الذي يتصدر فيه الأهلي ترتيب الفرق بـ 36 نقطة، يليه الهلال بـ 33 نقطة، ثم الابتسام ثالثًا 30 نقطة، والفيصلي رابعًا بـ23 نقطة، والنصر خامسًا بـ 18 نقطة.ويحل الأهلي ضيفاً في أولى المباريات على الترجي على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، فيما يلتقي أبها بضمك على صالة وزارة الرياضة بعسير، ويلعب الوحدة مع اليرموك على صالة نادي الوحدة.وتستكمل باقي مباريات الجولة السبت بلقاء الفيصلي والاتحاد على صالة نادي سدير، بينما يلتقي النصر والخليج على صالة وزارة الرياضة بالرياض، في حين تختتم هذه الجولة بمواجهة هي الأقوى، إذ يحل فيها الابتسام ضيفاً على الهلال على صالة وزارة الرياضة بالرياض.// انتهى //18:54ت م0183