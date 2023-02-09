الداير 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واستفقد مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان المهندس محمد آل عطيف اليوم ، موقع مهرجان البن السعودي العاشر الذي ينظمه الفرع بمحافظة الداير ، وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات المعدة لانطلاق المهرجان الذي سيدشن فعالياته سمو أمير المنطقة بعد غد السبت.واستمع المهندس آل عطيف، من الرئيس التنفيذي للمهرجان الدكتور مفرح بن مسعود المالكي، لشرح حول المهام والأعمال التي تقوم بها مختلف اللجان العاملة في مهرجان البن، الذي سيتضمن تنفيذ العديد من الفعاليات التي تبرز مكانة شجرة البن وما حبا الله به منطقة جازان من مقدرات زراعية وسياحية وفرص استثمارية مميزة، موجهًا الجميع بتكثيف الجهود وتضافرها بين مختلف الجهات لإنجاح المهرجان الذي ستتواصل فعالياته على مدى 10 أيام.// انتهى //18:58ت م0184