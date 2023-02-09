الرياض 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واسوقعت وزارة الطاقة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والشركة السعودية للكهرباء "اتفاقية مستوى الخدمة لمعالجة بلاغات التشوه البصري" التي تسمح بمعالجة بلاغات التشوه البصري الواقعة على منشآت وأعمال الشركة السعودية للكهرباء عبر منصة بلدي.وتستهدف الاتفاقية التي تم توقيعها خلال فعاليات المؤتمر التقني الدولي "ليب23"، تعزيز سبل التعاون بين الأطراف بما يحقق سرعة إنجاز الأعمال، ورفع كفاءتها وجودتها وتحديد المسؤوليات بين الأطراف للوصول إلى حوكمة معالجة بلاغات المستفيدين فيما يخص بلاغات التشوه البصري الواقعة على منشآت وأعمال الشركة السعودية للكهرباء بما يحقق رؤية المملكة 2030.وقع الاتفاقية من جانب وزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس علي بن هادي بن راجحي وكيل الوزارة للتحول الرقمي والمدن الذكية، ومن جانب وزارة الطاقة الوكيل المساعد لشؤون الكهرباء الدكتور ياسر بن عبدالكريم التركي، وعن الشركة السعودية للكهرباء المهندس ابراهيم بن محمد الخنيزان نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع وخدمات المشتركين.وترتكز الاتفاقية على التكامل بين الأجهزة الحكومية في تنفيذ الخدمات، وتحقيق رؤية المملكة 2030، خاصة فيما يتعلق بالأعمال القائمةحاليا لمعالجة البلاغات العامة والجهود المبذولة من الجهات المعنية بتنفيذ المبادرة الوطنية لمعالجة التشوهات البصرية، مما يرفع من مستوى جودة الحياة في المدن السعودية.//انتهى//19:03ت م0185