الخرطوم 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واساستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بمكتبه بالقصر الرئاسي اليوم، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي يزور السودان حالياً.وأثنى البرهان خلال الاستقبال على مواقف روسيا المساندة والداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أنّ العلاقات بين الخرطوم وموسكو قائمة على التعاون وتبادل المنافع.واطّلع البرهان وزير الخارجية الروسي، على التطورات السياسية الراهنة بالبلاد على ضوء الاتفاق الإطاري، مؤكداً التزام المؤسسة العسكرية بالخروج من العملية السياسية تمهيداً لتشكيل حكومة مدنية تقود لاستكمال الفترة الانتقالية وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة.من جانبه نقل لافروف لرئيس مجلس السيادة، تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي عبر فيها عن تقديره لمواقف السودان الداعمة لروسيا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت مؤخراً بنيويورك والتي كان قد خاطبها رئيس مجلس السيادة.وأكد لافروف دعم روسيا للعملية السياسية والاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه في ديسمبر الماضي، مشيراً إلى أهمية وصول السودانيين إلى حل سياسي للأزمة واتفاق شامل يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية في القريب العاجل.وجدد وزير الخارجية الروسي حرص بلاده على تفعيل آليات التعاون والعمل المشترك خاصة اللجان الوزارية المشتركة بين البلدين في المجالات المختلفة، مؤكداً أن روسيا مستعدة لتزويد السودان بالقمح والمساعدات الإنسانية.// انتهى //19:04ت م0187