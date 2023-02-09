الرباط 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واسالتقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك بالرباط اليوم، سفير مملكة البحرين لدى المغرب خالد بن سلمان بن جبر المسلم، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التربية والعلوم والثقافة.وعبر الجانبان عن ارتياحهما لمستوى التعاون القائم بينهما، حيث أكّد الدكتور المالك حرص الإيسيسكو على مواكبة التوجهات الإستراتيجية لدولها الأعضاء لتطوير مجالات التربية والعلوم والثقافة، والتعرف على احتياجات الدول، لتصميم البرامج والمشاريع المناسبة لكل دولة.وبالمناسبة ثمن سفير البحرين المعتمد بالمغرب استضافة مقر الإيسيسكو لمعرض ومتحف السيرة النبوية، مشيراً إلى أنه يتميز بالعرض الموسوعي للسيرة النبوية العطرة، بطريقة مبسطة وباستخدام أحدث تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز.// انتهى //19:09ت م0188