الرياض 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واستغلب فريق الشباب على مستضيفه الباطن 4-2، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن، وذلك في منافسات الجولة الـ 16 من دوري روشن السعودي.سجل الهدفين الأول والثاني للشباب اللاعب جوانكا عند الدقائق 45 و6+45، وعند الدقيقة 62 أضاف اللاعب إيفر بانيغا الهدف الثالث لمصلحة الشباب، وعند الدقيقة 83 سجل الشباب رابع أهدافه عن طريق اللاعب كارلوس جونيور، فيما سجل للباطن الهدف الأول اللاعب رينزو لوبيز عند الدقيقة 31، وأضاف الهدف الثاني اللاعب يوسف المزيريب عند الدقيقة 62.وبهذا الفوز رفع الشباب رصيده لـ 37 نقطة في الصدارة مؤقتاً، فيما توقف رصيد الباطن عند 3 نقاط في المركز الـ 16 والأخير.// انتهى //19:10ت م0189