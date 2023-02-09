القدس المحتلة 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واساستشهد شاب فلسطيني مساء اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب مخيم الفوار بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أنَّ شاباً فلسطينياً في العشرينات من العمر استشهد برصاص قوات الاحتلال، بعد إصابته بجروح خطيرة، قرب مخيم الفوار، ثم أقدمت على احتجاز جثمانه.في السياق ذاته، أطلقت قوات الاحتلال وابلاً من القنابل الغازية السامة، صوب الشبان الفلسطينيين في بلدة الرام بمدينة القدس، مما أسفر عن إصابة عدد من الشبان، بحالات اختناق، كما أصيب فلسطيني بعد دهسه بشكل متعمد من آلية عسكرية للاحتلال، في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.// انتهى //19:11ت م0190