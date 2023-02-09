الرياض 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واستقترب منافسات بطولة دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد للموسم الرياضي 2022-2023م، من إعلان أصحاب بطاقتي التأهل للدوري الممتاز الموسم القادم 2023-2024م، بإقامة ست مواجهات غداً ضمن الجولة الحادية والعشرين من عمر الدوري، في المقابل تسعى الفرق المتأخرة في الترتيب للابتعاد عن مراكز الخطر وتفادي المراكز الأربعة الأخيرة التي ستهبط لبطولة المناطق لأندية الدرجة الثانية.وستنطلق أولى المواجهات بلقاء الثقبة مع نظيره الجزيرة على صالة وزارة الرياضة بالدمام، تليها أربع مواجهات يستضيف في الأولى منها المتصدر الروضة على صالته بالأحساء منافسه السلام، ويلعب الخويلدية مع الفيحاء على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، ويواجه الهداية نظيره الفتح على صالة وزارة الرياضة بالدمام، فيما يلعب النجوم مع الجيل على صالة مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، تعقبها على نفس الصالة مواجهة العدالة مع هجر.يذكر أن فريق الروضة يتصدر سلم الترتيب برصيد 32 نقطة، يليه فريق هجر بالمركز الثاني برصيد 30 نقطة، وبعده العدالة ثالثاً برصيد 29 نقطة، ثم الخويلدية في المركز الرابع برصيد 28 نقطة، وبفارق الأهداف عن الفتح الذي يحل في المركز الخامس بذات النقاط، فالهداية سادساً برصيد 27 نقطة، والسلام سابعاً برصيد 20 نقطة، ويحتل الثقبة المركز الثامن بـ 15 نقطة، وبعده الفيحاء تاسعاً برصيد 12 نقطة، ثم الجيل عاشراً برصيد 11 نقطة، يليه الجزيرة في المركز الحادي عشر بـ 8 نقاط، ويتذيل الترتيب فريق النجوم برصيدٍ خالٍ من النقاط.// انتهى //19:11ت م0191