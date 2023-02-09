الدمام 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واستوّج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل آل نمر، فريق النور بلقب بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الناشئين للموسم الرياضي 2022-2023م، للمرة السابعة في تاريخه، بعد تغلبه على مضر الذي حل ثانياً بفارق هدف وحيد بنتيجة (24-23)، في المباراة النهائية التي جمعتهم اليوم، على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.وتغلب الصفا على المحيط بنتيجة (36-41) ليحقق الصفا المركز الثالث ويحل المحيط رابعاً، وحقق الحزم المركز الخامس بعد انتصاره على الخليج الذي حل سادساً بنتيجة (31-29)، وفاز الهدى على الترجي بنتيجة (36-28)، ليحل الهدى سابعاً والترجي ثامناً.وحل الابتسام تاسعاً بعد تحقيقه انتصاراً عريضاً على القارة الذي احتل المركز العاشر بنتيجة (52-30)، وفاز العمران على الهلال بنتيجة (35-28) ليحصل العمران على المركز الحادي عشر والهلال على المركز الثاني عشر، وحقق الوحدة صاحب المركز الثالث عشر فوزاً على الأهلي الذي حل في المركز الرابع عشر بنتيجة (27-25)، وفي المركز الخامس عشر جاء القادسية بعد تحقيقه الفوز على حراء الذي وقع في الترتيب السادس عشر والأخير بنتيجة (30-49)، وهبط فريقا القادسية وحراء لبطولة دوري المناطق.وفي ختام منافسات البطولة التي أقيمت على مدى 6 أيام بالمنطقة الشرقية، تم تتويج النور بالميداليات الذهبية وكأس البطولة، وتُوج فريق مضر بالميداليات الفضية من قبل نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد زهير القرشي وعضو مجلس الإدارة علي العليوات، فيما نال فريق الصفا الميداليات البرونزية وتم تتويجهم من قبل أعضاء مجلس الإدارة فاخر غاشي وسارة الشريهي.// انتهى //19:13ت م0192