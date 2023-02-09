عام / برج الشمال الطبي بعرعر يحصل على اعتماد كمستشفى مرجعي للاستجابة للطوارئ الاشعاعية
الخميس 1444/7/18 هـ الموافق 2023/02/09 م واس
عرعر 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس
حصل برج الشمال الطبي بعرعر التابع لصحة منطقة الحدود الشمالية على الاعتماد كمستشفى مرجعي للاستجابة للطوارىء النووية والإشعاعية ممثلًا بوحدة التخطيط للطوارىء .
ويمنح هذا الاعتماد لتطبيق المنشأة كافة الاشتراطات والمعايير وبناءً على نتائج التدقيق من قبل فريق خبراء من برنامج الحماية من الاشعاع بالوكالة المساعدة للصحة الوقائية .
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19:15ت م
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