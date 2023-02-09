عرعر 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واسحصل برج الشمال الطبي‬ بعرعر التابع لصحة منطقة الحدود الشمالية‬ على الاعتماد كمستشفى مرجعي للاستجابة للطوارىء النووية والإشعاعية ممثلًا بوحدة التخطيط للطوارىء .ويمنح هذا الاعتماد لتطبيق المنشأة كافة الاشتراطات والمعايير وبناءً على نتائج التدقيق من قبل فريق خبراء من برنامج الحماية من الاشعاع بالوكالة المساعدة للصحة الوقائية .// انتهى //19:15ت م0193