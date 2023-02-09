الرياض 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واسوقعت شركة الإلكترونيات المتقدمة، إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجالات الإلكترونيات وتقنية المعلومات، والتابعة لشركة SAMI إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة ، 8 اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون مع جهات حكومية وشركات عالمية، وذلك في إطار جهودها للمساهمة في إستراتيجية التحول الرقمي في المملكة.جاء ذلك في ختام مشاركة الشركة في المؤتمر التقني الدولي "ليب23"، الحدث التقني الأضخم عالمياً الذي أقيم على مدى أربعة أيام في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 6 - 9 فبراير 2023، بمشاركة خبراء التقنيات المستقبلية الواعدة من جميع أنحاء العالم، واستقطب أكثر من 100,000 مبتكر تقني وخبير من جميع أنحاء العالم.وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة المهندس زياد المسلّم ، أن توقيع الاتفاقيات ستسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية في المملكة في قطاعات متعددة، ويعد قفزة نوعية في مسيرة التحول الرقمي كعامل تمكين رئيس لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مما يؤكد النجاح الكبير الذي تحقق من المشاركة في مؤتمر "ليب23" للسنة الثانية على التوالي.وبين المهندس المسلّم أن المشاركة في مؤتمر "ليب23"، أتاح للشركة الفرصة للتعريف بدورها ضمن منظومة بناء القدرات التقنية للمملكة العربية السعودية ودعم المبادرات التي تنهض بالصناعة المحلية بشكل عام.وشملت الاتفاقيات توقيع اتفاقية مع وزارة الرياضة بهدف تقديم الدعم في مجالات التحول الرقمي فيما يخص الملاعب الذكية، ومجالات الحلول الرقمية والأمن السيبراني والبنية التحتية، وتوطين الخبرات في مجالات تقنية المعلومات والمساهمة في رحلة التحول الرقمي واستمرارية الأعمال وصناعة الرياضة الرقمية. إضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لدعم تنفيذ مبادرات تحسين البنية التحتية الرقمية ، كما تمّ توقيع مذكرة تفاهم مع الخطوط الحديدية السعودية، لتقديم الحلول الأمنية، والخدمات المدارة، وحلول البنية التحتية لتقنية المعلومات ، وتوقيع مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للكهرباء، لتقديم حلول البنية التحتية ونقل وتوطين التقنيات ، وتوقيع عقد تشغيل البينة التحتية التقنية الرقمية والدعم الفني مع الهيئة العامه للمساحة والمعلومات الجيومكانية.كما وقعت الشركة اتفاقيات تعاون مشترك مع كلٍّ من؛، شركة Chronolife، وشركة نظام الأمان الذكي (ISS) والشركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني (sirar). وتتضمن تقديم الدعم في مجالات تطوير البنية التحتية، ومشاريع البنية التحتية لدى القطاعات الحكومية، وتطوير منظومة التواصل الداخلي والخارجي لدى الجهات، وتوطين التقنية الحديثة في المجال التقني، والتطوير والتأهيل المستمر لمنسوبي الشركة والشركاء في القطاعات. بالإضافة إلى الاستثمار في المشاريع الجديدة وتوطينها وتمكين قطاع المدن الذكية.يُذكر أن شركة الإلكترونيات المُتقدّمة تأسّست عام 1988م، ومقرها الرياض، وتعد إحدى الشركات الرائدة في مجال التقنية والإلكترونيات والصناعات، وهي تُعنى بتصميم وتطوير وتصنيع وصيانة وإصلاح الأنظمة والمنتجات المتقدمة في قطاعات الدفاع والطيران والاتصالات وتقنية المعلومات، والأمن والطاقة.// انتهى //19:15ت م0194