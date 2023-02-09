الرياض 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واساستعرض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم مع معالي نائب وزير الخارجية لجمهورية فيتنام الاشتراكية فام كوانج هيو ، عدداً من مجالات التعاون بين المملكة وجمهورية فيتنام الاشتراكة، وذلك خلال زيارة هيو الرسمية إلى المملكة .كما استعرض الجانبان آخر التطورات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:23ت م0195