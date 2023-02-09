اقتصادي / وزير الاقتصاد والتخطيط يستعرض مع نائب وزير الخارجية الفيتنامي مجالات التعاون المشترك
الخميس 1444/7/18 هـ الموافق 2023/02/09 م واس
الرياض 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس
استعرض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم مع معالي نائب وزير الخارجية لجمهورية فيتنام الاشتراكية فام كوانج هيو ، عدداً من مجالات التعاون بين المملكة وجمهورية فيتنام الاشتراكة، وذلك خلال زيارة هيو الرسمية إلى المملكة .
كما استعرض الجانبان آخر التطورات ذات الاهتمام المشترك.
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19:23ت م
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