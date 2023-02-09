نجران 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واسحصل فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة نجران على المركز الأول في المعدل العام لتجربة المستفيد للعام المنصرم 2022م، على مستوى فروع الهيئة بالمملكة، كما حصل مركز إسعاف الجربة بالمنطقة على المركز الأول في المركز الإسعافي الأعلى أداءً في تجربة المستفيدين على مستوى المملكة .وأكد المدير العام لفرع الهيئة بنجران محمد بن علي آل فرج أن هذه النتائج جاءت نتيجة تطبيق برامج تحسين الأداء في مختلف المجالات بالفرع، إضافةً إلى جهود الكوادر الطبية الإسعافية بالمنطقة، التي تكللت جميعها – بتوفيق الله – بالنجاح في خدمة المرضى والمصابين وتقديم أفضل الخدمات الطبية الإسعافية لهم بأداءٍ عالٍ ومميز .// انتهى //19:27ت م0197