الرياض 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واسفاز فريق الفتح على مضيفه فريق التعاون بنتيجة 2 - 1 ، في المواجهة التي جمعتهمااليوم في بريدة، ضمن مواجهات الجولة الـ 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين 20222 - 2023.تسجيل الأهداف بدأها أصحاب الأرض عن طريق لاعب الوسط التعاوني كاكو من علامة الجزاء في الدقيقة 21، إلا أن الفتح كان عازماً على الظفر بنقاط المباراة الثلاث، وذلك عندما استطاع مهاجمه فراس البريكان ترجمة مجهود زملائه مرتين، وذلك بتسجيله هدف التعادل وهدف التقدم في الدقيقتين (47، 89)، ليقلص بهذا الفوز الفارق النقطي بين فريقه ومضيفه إلى خمس نقاط، حيث بات لدى الفتح 25 نقطة في المركز السادس، فيما ظل التعاون على نقاطه الـ 30 في المركز الخامس.// انتهى //20:34ت م0204