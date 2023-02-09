الرياض 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واستفقد مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود، سير العمل في مباني العيادات الشاملة التخصصية الجديدة في منطقة المدينة المنورة ومحافظة جدة، التي تضم تخصصات طب الطوارئ وطب الأسرة والطب العام والأطفال والباطنة والعيون والأنف والأذن والحنجرة والطب النفسي والأسنان وعيادة التغذية والتثقيف الصحي، إضافة للأقسام الإدارية والطبية المساعدة.ونقل مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية لمنسوبي العيادات تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على ما يبذلونه من جهود في سبيل خدمة المرضى والمراجعين، وما اشتملت عليه المباني الجديدة من زيادة في الطاقة الاستيعابية وتحسين الخدمات المقدمة لقطاعات وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة وذويهم.// انتهى //20:35ت م0205