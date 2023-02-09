الرياض 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واساستعرضت الشركة السعودية لتقنية المعلومات " سايت "خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي التقني "ليب 23" "سحابة_سايت" التي تعدُّ منجزًا وطنيًّا آمنًا وموثوقًا، بُني بسواعد وطنية وفق أعلى المعايير العالمية لتقديم مجموعة متكاملة من خدمات الحوسبة السحابية الآمنة.وتتمتع " سحابة سايت " بعناصر التحكم الأمنية المتكاملة، وتتم حمايتها باستمرار من قبل مركز عمليات الأمن السيبراني ومركز عمليات الشبكة، كما أنها حاصلة على التصنيف الأعلى لاستضافة البيانات الحساسة وفقًا للتشريعات والضوابط السيبرانية والتقنية في المملكة.// انتهى //21:04ت م0209