الرياض 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واسخرج المؤتمر والمعرض الدولي للعلوم 2023 الذي أقيم في رحاب جامعة الملك سعود تحت عنوان " العلوم لمستقبل زاهر" على مدى ثلاثة أيام بعدد من التوصيات.وأوصى المشاركون في المؤتمربأهمية الاستفادة من نتائج وتوصيات البحوث المقدمة في المجالات العلمية المختلفة، والاستمرار في انعقاد المؤتمر سنوياً وتتبنَّاه كلية العلوم بالجامعة، وضرورة استغلال ودعم طاقات وأفكار الشباب العلمية، ودعم النشاط البحثي لهم، وتشجيعهم على الابتكار.كما أوصى بالاستفادة من الأوراق العلمية المقدمة في تنمية المجتمع واستدامة الموارد من خلال التكامل بين علوم الرياضيات والإحصاء وعلوم الأرض والعلوم الفيزيائية والكيميائية والعلوم الحياتية، وضرورة استثمار التقنيات التكنولوجية الحديثة وتسخيرها في جميع حقول العلوم؛ لإثراء العلوم البحتة ورفع قيمتها العلمية، والاهتمام بأبحاث الطاقة المتجددة؛ لتوفير بدائل لتوليد الطاقة تكون آمنة على البيئة ورخيصة الثمن.وشملت التوصيات تبادل الخبرات سواء على المستوى المحلي أم الدولي؛ لتحقيق الأهداف التدريسية والبحثية في مختلف التخصصات العلمية في الكلية، والتوسُّع في نشر العلوم، وربط العلوم نظرياً وعملياً وصناعياً ودورها في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، والتوصية بتبادل الخبرات بين القطاعين العلمي والصناعي؛ لإيجاد مشروعات مشتركة.وأوصى المؤتمر بدعم المبادرات المختلفة التي تستهدف الحد من آثار التغيرات المناخية؛ مثل البيئة والتقنية الحيوية والطاقة المتجددة، والاهتمام بالتكنولوجيا الخضراء؛ لتخفيف الانبعاثات وتدوير المخلفات، وإعادة تأهيل و إصلاح الأنظمة البيئية.// انتهى //21:05ت م0211