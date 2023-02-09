الرباط 18 رجب 1444 هـ الموافق 9 فبراير 2023 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم، على ارتفاع في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدماً بنسبة 0.68 %، عند 10.719,22 نقطة.فقد تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.65 % ليستقر عند 865,69 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعاً بنسبة 0.73 % بمجموع 820,37 نقطة.وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.54 % بمجموع 9.888,51 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 142 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 560 مليار درهم مغربي.//انتهى//21:07ت م0213