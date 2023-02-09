اقتصادي / بورصة المغرب تغلقُ على ارتفاع
الخميس 1444/7/18 هـ الموافق 2023/02/09 م واس
الرباط 18 رجب 1444 هـ الموافق 9 فبراير 2023 م واس
أَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم، على ارتفاع في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدماً بنسبة 0.68 %، عند 10.719,22 نقطة.
فقد تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.65 % ليستقر عند 865,69 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعاً بنسبة 0.73 % بمجموع 820,37 نقطة.
وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.54 % بمجموع 9.888,51 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 142 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 560 مليار درهم مغربي.
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21:07ت م
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