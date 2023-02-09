باريس 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واسزارَ صاحبُ السموِّ الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية - اليوم - قرية الرياضيين في العاصمة الفرنسية باريس التي تستعد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الـ 33 العام المقبل.واطَّلَعَ سموُّه - خلال الزيارة التي رافقه فيها الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز بن أحمد باعشن- على التجهيزات ومقرات سكن الوفود التي من المتوقع الانتهاء من بنائها في مارس 2024م، كما تجوَّل سموُّه على مراكز القرية الطبية الخاصة بخدمة الوفود المشاركة التي ينتظر أن تقدم الخدمات فيها على مدار 24 ساعة يومياً، وتتسع لأكثر من 14 ألف رياضي ورياضية، والوفود الإدارية والفنية خلال فترة الأولمبياد، وستوفر أكثر من 60 ألف وجبة يومياً، مع تجهيزها بشكل كامل لخدمة أكثر من 9 الآف رياضي بارالمبي الذين سيحضرون في دورة باريس البارالمبية مباشرة عقب نهاية الأولمبياد.ويتوافر في قرية الرياضيين، التي من المقرر أن تخصص عقب الأولمبياد للفرنسيين بدايةً من عام 2025م، 70 ملعب كرة قدم، وأكثر من 2800 وحدة سكنية، وفندقاً، ومدرستين جديدتين، و6 مسطحات خضراء، ومناطق مخصصه للمشاة والدراجات، و120 ألف متر مربع للمكاتب، ومباني تجارية تمتد على طول 3000 متر، وتستقطب 6 الآف موظف وموظفة.يذكر أن هذه الزيارة لسموِّه، تأتي في إطار الوقوف على التجربة الفرنسية في استضافة الوفود المشاركة، والاستفادة منها، لاسيما وأن المملكة مقبلة على استضافة العديد من الدورات الكبرى، التي يبرز منها دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية (الرياض2023)، ودورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية السابعة (الرياض2025)، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية (تروجينا2029)، ودورة الألعاب الآسيوية (الرياض2034).// انتهى //21:46ت م0218