الرياض 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واسأكد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال ببنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان الحميدي، أن قطاع التقنية المالية في المملكة شهد تطوّراً مميزاً خلال الفترة الماضية؛نتيجة للتحول الرقمي الذي تعتمده الحكومة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أهمية توسيع نطاق النظام البيئي الرقمي للمملكة وفتح القنوات الرقمية مع الجهات الحكومية.وأوضح الحميدي -خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان "التقنية والمالية والمستقبل: توسيع نطاق النظام البيئي الرقمي للمملكة"، على هامش مشاركة بنك التنمية الاجتماعية في مؤتمر ليب 2023- أن البنك دعم أكثر من 35 ألف منشأة صغيرة ومتناهية الصغر بمبلغ يتجاوز 12 مليار ريال، كما أن البنك خلال الأربعة أعوام الماضية مكَّن أكثر من 170 ألف مستفيد من ادخار مبالغ تتجاوز 365 مليون ريال من خلال برامجه و منتجاته الادخارية.وعن أهم منجزات البنك التنموية في تمكين ودعم رواد الأعمال في مجال الرياضات الإلكترونية، أشار إلى أن مركز دلني للأعمال -وهو أحد برامج البنك- احتضن حوالي 36 رائد أعمال في قطاع الألعاب الإلكترونية، واليوم يشهد على توقيع ثلاثة عقود منها ، لافتاً النظر إلى أن بنك التنمية الاجتماعية من خلال مركز دلني للأعمال يسهم في تنمية المجتمع من خلال تقديم الخدمات غير المالية التي استفاد منها في 2022م أكثر من 34 ألف رائد أعمال، بالإضافة إلى عرض خصائص ومزايا منتج E-Gaming الخاص بدعم وتمويل رواد الأعمال العاملين في القطاعات الإلكترونية الرقمية، بما يضمن سد الثغرة التمويلية لهذا القطاع.وأفاد الحميدي أن البنك يدعم ويمكِّن الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من الفكرة حتى التوسع من خلال إعداد دراسة الجدوى ثم تمويلهم ومساعدتهم على النمو، كما يقدم حزمة من البرامج المساندة؛ لتمكين رواد الأعمال من استمرارية مشاريعهم التجارية كجزء من دعم منظومة ريادة الأعمال، وتقديم الحلول المالية وغير المالية عبر تقديم التمويل المناسب وخدمات التدريب والاستشارات المتخصصة، ومنها مركز دلني للأعمال الذي يقدم التدريب والإرشاد لأصحاب المنشآت الناشئة والصغيرة، وبرنامج أمبريتك هو برنامج بناء وتنمية المؤشرات السلوكية الريادية التي يحتاجها أصحاب الأعمال في المؤسسات الناشئة والصغيرة.وأشار الحميدي إلى أن النظام البيئي لرواد الأعمال في المملكة أظهر مكانة بارزة ورائدة في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال الابتكار والتطوير، وأظهرت المؤسسات الداعمة مهارات رائعة في تمويل المشاريع وتسريعها وتوسيع نطاقها، وبناءً عليه أصبحت المملكة العربية السعودية مثالاً يحتذى به في توسيع نطاق النظام البيئي الرقمي للمملكة، موضحاً أن النظام البيئي الرقمي يُسهل احتياجات المستفيدين ويمكّّنهم من إجراء معاملاتهم بسهولة وأمان، من خلال الاعتماد الكلي على تطبيق التحول الإلكتروني للإجراءات، واقتصادياً على خفض التكاليف المالية المترتبة على زيارة المراجعين فروع البنك.ويُشارك بنك التنمية الاجتماعية في مؤتمر "ليب 2023"، وذلك في إطار توجهاته الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز دوره الداعم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وإسهامه في طرح البرامج والحلول التمويلية، ضمن منصة بارزة تجمع رواد القطاع وقادة الفكر التقني.// انتهى //22:10ت م0221