القاهرة 18 رجب 1444 هـ الموافق 9 فبراير 2023 م واسفاز الاتحاد السكندري على ضيفه أسوان بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم على إستاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية، في افتتاح منافسات الأسبوع الـ18 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.بهذا الفوز يرتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 30 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد فريق أسوان عند 22 نقطة في المركز الثامن.//انتهى//22:17ت م0222