الرياض 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واسواصل المنتخب السعودي لكرة الماء تحت 20 عامًا اليوم، تدريباته في المعسكر الإعدادي الذي يقام على مسبح وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض،الذي يمتد حتى 14 فبراير الجاري، ويأتي المعسكر ضمن إعداد المنتخب حسب برنامج مركز التدريب السعودي الأولمبي.ويشارك في المعسكر 18 لاعباً بقيادة المدرب جالاكتيون ليتادز ومساعد المدرب محمد الزهراني، طبَّق خلاله اللاعبون التدريبات على فترتين صباحية ومسائي؛ استعدادا للمشاركة في البطولات القادمة.// انتهى //22:51ت م0225