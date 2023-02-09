الرياض 18 رجب 1444 هـ الموافق 9 فبراير 2023 م واسأعاد قائد النصر البرتغالي كرستيانو رونالدو فريقه لصدارة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022 - 2023، عندما ترجم مجهود زملائه بتسجيله أربعة أهداف في مرمى الوحدة مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت اليوم، بملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري.أهداف المباراة الأربعة التي منحت النصر الفوز بنقاط المباراة الثلاث،وسجلها مهاجمه رونالدو في الدقائق (21، 40، 53، 61)، أسهمت في رفع رصيد الفريق إلى 37 نقطة في صدارة ترتيب فرق دوري روشن، فيما تجمد رصيد الوحدة النقطي عند 15 نقطة في المركز الـ 13.// انتهى //23:02ت م0227