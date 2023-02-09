الرياض 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واسانطلقت اليوم، منافسات الجولة الثانية من الدوري العام لكرة الماء على مسبح وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الصالة الخضراء في الرياض خلال المدة من 9 - 11 فبراير الجاري تحت تنظيم الاتحاد السعودي للسباحة.والتقى اليوم، في المباراة الأولى فريقا القادسية وعكاظ وانتهى اللقاء بفوز القادسية 22 - 2، وفي المباراة الثانية التقى الأهلي نظيرَه الصفا وتمكن الأهلي من الفوز بالمباراة بنتيجة 20 - 2، وفي المباراة الثالثة تقابل الوحدة والقادسية وانتهى اللقاء بفوز القادسية 15 - 10.ويلتقي غداً في المباراة الأولى فريقا الصفا والوحدة، وفي المباراة الثانية يلتقى القادسية والأغر، وفي المباراة الثالثة يتقابل الصفا وعكاظ، وفي المباراة الرابعة يلتقي الاتحاد والقادسية.وتستكمل بعد غدٍ منافسات الجولة الثانية، حيث يلتقي الصفا والاتحاد، وفي المباراة الثانية يتقابل القادسية والأهلي، وتجمع المباراة الثالثة الأغر بالصفا.// انتهى //23:43ت م0230