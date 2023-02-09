الرياض 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس2اختتم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية مشاركته في النسخة الثانية من المؤتمر التقني الأضخم عالمياً "ليب" الذي أُقيم في الرياض تحت عنوان "نحو آفاق جديدة"، على مدار 4 أيام خلال المدة من 6 إلى 9 فبراير الحالي.وكانت المشاركة في جناح السعودية الرقمية ضمن مشاركة الجهات الحكومية؛ بهدف عرض حاضر ومستقبل الخدمات الرقمية الرامية إلى تعزيز ثقافة التكامل بين الجهات الحكومية ذات التعاون المشترك، الذي يأتي وفق إستراتيجية الحكومة الرقمية في المملكة.وعرض المركز - خلال مشاركته- عدداً من الخدمات والمنتجات الرقمية النوعية التي تقدم حلولاً عديدة من خلال أنظمة موحدة ومتكاملة تهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات الإلكترونية في التعاملات المالية الحكومية، من بينها خدمة الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية وخدمة الإركاب الحكومي التي جرى تدشينها بشكل رسمي للجهات الحكومية كافة، وخدمة المنافسات والمشتريات الحكومية، وخدمة الاستعلام عن الحقوق المالية للأفراد، وخدمة المدفوعات الحكومية.// انتهى //23:50ت م0231