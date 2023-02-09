جدة 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واسشاركت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" في مؤتمر ليب ٢٠٢٣ ؛ الذي اختتمت أعماله اليوم بالرياض مستعرضة خلال جناحها بالمؤتمر عدة نماذج للمدن الذكية؛ كتوصيل الطرود بواسطة الدرون، والحياة الذكية، وقيادة المركبات المستقلة، و "مراكز البيانات.. كمبيوتر شاهين العملاق".وأتاح جناح "كاوست" للزائرين فرصة التعرف على دور الجامعة في تعزيز النظم البيئية للبحث والتطوير والابتكار في السعودية، من خلال عرض مشاريع بحثية عديدة وتقديم بعض مبادرات الجامعة مثل مبادرة الذكاء الاصطناعي، مركز التميز المشترك بين كاوست وسدايا، واخيراً مبادرة الصحة الذكية، فضلاً عن ركن تعريفي بريادة الأعمال والابتكار وركن آخر للمواهب والبرامج الوطنية.وقدمت جامعة كاوست عبر جناحها، الذي لقي إقبالًا واسعاً، "فيديو" يوضح عمق الشراكة العميقة بين كاوست وسيسكو السعودية في استخدام التقنيات التحويلة؛ بهدف دفع الابتكار الرقمي لمستقبل شامل للجميع، إضافة إلى المشاركة من خلال إدارة ريادة الأعمال والابتكار بورش عمل مختلفة.وعرضت جامعة الملك عبدالله مركباتها ذاتية القيادة ضمن المؤتمر، حيث دفع باحثو الجامعة وشركاتها الناشئة الحدود للارتقاء بالقيادة الذاتية إلى المستوى التالي، وأسهموا في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال توطين هذه القدرات وإشراك المواهب المحلية.وألقى رئيس الجامعة البروفيسور توني تشان محاضرة بعنوان المنافسة العالمية حول الابتكار والتقنية أكد فيها "أهمية الجامعات كونها محركًا رئيسيًّا لبناء النظم الإيكولوجية ؛ فيما استعرض مدير تقنية المعلومات في "كاوست" الدكتور جيسن روس، من خلال محاضرته حول "تأثير الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني" ما يمكن أن يقدمه ويطوره الذكاء الصناعي في هذا المجال المهم.كما شهدت مشاركة "كاوست" توقيع عددٍ من مذكرات التفاهم جاء أولها مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، سعيًا إلى تحقيق تعاون مثمر بين الطرفين لدعم البحث والتطوير في مجالات التقنيات الحديثة للاتصالات والمعلومات مثل 5g و 6G ، إلى جانب تطبيقاتها المختلفة مثل الحلول الذكية و إنترنت الأشياء، ومذكرة التفاهم الثانية مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بهدف تطوير برامج تعاونية في البحث والابتكار والتعليم لمواجهة التحديات الوطنية في مجالات الطاقة وعلوم الحياة والزراعة الصحراوية وأشباه الموصلات والمياه، ومذكرة التفاهم مع إينووا ENOWA، لدمج التقنيات التي يقودها الذكاء الاصطناعي في أنظمة الطاقة في المملكة، وتوقيع "كاوست" مذكرة مع مايكروسوفت لتطوير القدرات اللازمة لتحفيز المبادرات التقنية بين الطرفين والقدرة على الوصول إلى الأبحاث والتقنيات ذات المستوى العالمي والتعاون من أجل تسريع الابتكار، ومذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية STC لتطوير شراكة بحثية إستراتيجية مثمرة، من خلال إتاحة الجامعة للوصول إلى التميز البحثي العالمي في مجالات تقنيات الاتصالات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.// انتهى //00:30ت م0001