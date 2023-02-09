الرياض 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واستستضيف الدرعية ولأول مرة اليوم، بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية لموسم 2023، وذلك في مركز النخبة الرياضي في الدرعية التاريخية، خلال المدة من 10 إلى 18 فبراير الجاري، ضمن فعاليات مهرجان الدرعية الحضري التابع لموسم الدرعية بنسخته الثانية.ويتنافس خلال فعاليات البطولة أفضل الرياضيين والرياضيات في الدراجات الاستعراضية، الباركور، التزلج، والبريك دانس، وذلك في موقع مجهز بالكامل، حيث ستكون الدرعية إحدى المحطات الست ضمن جولات كأس العالم للدراجات الاستعراضية، وسيتبعها محطة مونبلييه بفرنسا، وبروكسل في بلجيكا، وثلاث محطات أخرى ستحدد لاحقاً.وسيشارك في بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية التي ستنطلق منافساتها الرياضية الحماسية في 15 فبراير، لأول مرة في المملكة، رياضيون ورياضيات من أكثر من 25 دولة، من أقوى وأهم الرياضيين في هذه البطولة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.وتتضمَّن البطولة العديد من الفعاليات والعروض الرياضية، ومجموعة من الفعاليات المصاحبة، إلى جانب مساحة خاصة لعشاق وهواة الرياضات الاستعراضية لممارسة هوايتهم، وكذلك عروض توضيحية وورش عمل.وسيقدم البطل العالمي كيني بيليه العديد من الاستعراضات المثيرة والشيقة، حيث سيتاح لعشاق هذه الرياضة ومحبيها فرصة مشاهدة ومتابعة هذه الاستعراضات العالمية التي تُمكِّن الشباب من التفاعل المباشر معها.ويمكن للزوار حجز تذاكر بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية عبر الرابط: https://diriyahseason.sa/ar/events/diriyah-urban-festival.// انتهى //00:30ت م0002