ينبع 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واسدشَّن معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم، مشروع ممر وجلسة سامرف للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن بمنطقة الواجهة البحرية ٤ ، وذلك ضمن مبادرات شركة سامرف للمسؤولية الاجتماعية.وتضمَّن المشروع إنشاء جلسة مظللة بمساحة إجمالية تصل إلى ٥٠ مترًا مربعًا تطل على البحر بالواجهة البحرية، وممرًّا خرسانيًّا بطول ١٢٥ مترًا طوليًّا، إضافة إلى تنفيذ ممشى سامرف الصحي، الذي يقع بحديقة الأمير سعود بن ثنيان بمدينة ينبع الصناعية، على طول ٦٥ مترًا.// انتهى //00:49ت م0003