الرياض 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واسأعلن مؤتمر "ليب23" خلال حفله الختامي أمس، عن أسماء الشركات الفائزة في مسابقة «روكت فيول» و هاكاثون «علي بابا كلاود»، واللذان جرى إطلاقهما على هامش المؤتمر بجوائز مالية بلغت 6 ملايين ريال، بهدف تحفيز الشركات الناشئة، وإبراز المشاريع الريادية، إضافةً إلى الإسهام في تطوير وبناء حلول مبتكرة تُعالج التحديات التقنية.وذهبت جوائز المسابقة «روكت فيول» ذات الستة فئات والتي تنافس عليها أكثر من 90 شركة ناشئة عالمية، حيث حصلت شركة «PLASTUS BIOTCH» على جائزة LEAP البالغ قيمتها 250 ألف دولار والمخصصة لأقوى وأبرز شركة منافسة، وذهبت جائزة النجم الصاعد وقيمتها 150 ألف دولار لصالح شركة «BAG INNOVATION» كونها أفضل شركة ناشئة ذات بداية قوية، فيما كانت جائزة أفياتريكس وقيمتها 150 ألف دولار والتي جرى تخصيصها لأفضل شركة ناشئة مبدعة بقيادة نسائية من نصيب شركة «TACADAO»، أما جائزة التقنية من أجل الإنسانية والتي خصصت لأفضل شركة ناشئة تخدم الإنسانية والبالغ قيمتها 150 ألف دولار فقد كانت من نصيب شركة «RICE AFRICA TECHNOLOGIES».وفيما يختص بجائزتي نحو آفاق جديدة والذكاء الاصطناعي والبالغ قيمتهما 300 ألف دولار، فلقد ذهب الأولى لصالح أفضل شركة تعمل في مجال الميتافيرس وهي «WICRYPT»، فيما كانت الجائزة الثانية من نصيب «VEROFEX LIMTED»، والتي بذلك تكون أفضل شركة ناشئة تُقدِم حلولًا رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.عقب ذلك، أورد المؤتمر أسماء الفائزين بجوائز هاكاثون «علي بابا كلاود»، والبالغ قيمتها 2 مليون ريال من الهواة والمحترفين الوطنيين والعالميين على النحو التالي، حيث فاز بالمركز الأول كل JMM INOVATIONS بمبلغ 300 ألف ريال، وحقّق فريق ELACTISITY المركز الثاني والبالغة قيمة جائزته 250 ألف ريال، وفاز بالمركز الثالث CLOUD SLEEPERS بمبلغ 200 ألف ريال، وحصل أصحاب المركز الرابعAUTILENT على مبلغ 150 ألف ريال، فيما حصل أصحاب المركز الخامس HFDS على جائزة وقيمتها 125 ألف.وحصل أصحاب المراكز من السادس وحتى الخامس والعشرين على مجموع جوائز بقيمة 975 ألف ريال مقسمة على 25 ألف ريال لكل فريق، حيث استطاعت الفرق الفائزة في الهاكاثون والذي رعته شركة الاتصالات السعودية «STC» بغية تعزيز التقنيات السحابية في المملكة، اجتياز عدد من التحديات التي شملتها مساراته والتي تتضمن التقنيات التعليمية والصحية، الحكومية، الخدمات اللوجستية، التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.// انتهى //01:41ت م0004