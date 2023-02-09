الرياض 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واستفقد قائد القوات الخاصة للأمن البيئي اللواء الركن ساهر بن محمد الحربي، القوة الخاصة للأمن البيئي بمحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية بمنطقة مكة المكرمة لمتابعة سير العمل ميدانيًا وتنفيذ القوات مهامها في مناطق المسؤولية للمحافظة على البيئة.وشملت الجولة عقد الاجتماع السنوي الثاني بمقر قيادة القوة الخاصة للأمن البيئي بمنطقة مكة المكرمة لقيادات القوات، جرى خلاله استعراض ما وصلت له القوات والخطة المستقبلية ومناقشة أبرز التحديات والحلول حيالها.ونقل قائد القوات الخاصة للأمن البيئي لمنسوبي القوة تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على ما يبذلونه من جهود في حماية ومراقبة البيئة وتحقيق الالتزام البيئي.// انتهى //01:46ت م0005