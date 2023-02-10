ينبع 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واسترأس أمس محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بقاعة الاجتماعات بالمحافظة الاجتماع الأول للجنة الرئيسية لبرنامج مدينة ينبع الصحية بحضور مدير التجمع الصحي بمنطقة المدينة المنورة ومديري القطاعات الحكومية والأمنية وأعضاء اللجنة.واستعرض الاجتماع أهمية المشروع وآلية البدء في إطلاق برنامج " ينبع مدينة صحية" والعمل على إعداد المعايير من مختلف جوانبها والخطط المستقبلية لتطبيقها ، وإعداد ماتراه اللجنة مناسبًا لخدمة محافظة ينبع في مختلف الجوانب .وفي نهاية الاجتماع عبر محافظ ينبع عن شكره لجميع الأعضاء، داعيًا إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتقديم جميع أنواع الدعم لتحقيق المأمول من البرنامج .// انتهى //07:06ت م0010