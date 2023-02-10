القاهرة 19 رجب 1444 هـ الموافق 10 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم افتتاح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية "سايلو فودز".وسلطت الضوء على المباحثات الهاتفية التي جرت بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره الصربي إيفيتسا داتشيتش، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.وأشارت صحف الجمعة إلى اللقاء الذي جمع بين رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، وتناول سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين.ونشرت تأكيد وزير المالية المصري الـدكـتـور محمد معيط، حرص بلاده على تـشـجـيـع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، ونواة لنهضة الصناعة الوطنية، بما توفره من مدخلات ومستلزمات للإنتاج على نحو يسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتحقيق حلم الوصول بـالـصـادرات إلـى ١٠٠ مليار دولار.وتطرقت صحف القاهرة إلى ارتفاع ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا لنحو ١٨ ألف قتيل، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ للعثور على ناجين.// انتهى //08:57ت م0012